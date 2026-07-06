«Роналду — типичный нападающий, который завершает. Месси — это микс хавбека с форвардом. Уникальный футболист, эпохальный». Ташуев об игроках

И поражает, что Лионель хорошо двигается, он не просел, продолжает быть очень активным. Важно и то, как он себя ведет — очень аскетичен, детей воспитывает аскетично, педант, у него все должно быть четко, правильное питание. Мало того, что уникальный игрок, но еще и профессионал высшего уровня", — сказал Ташуев.