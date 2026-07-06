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«Роналду — типичный нападающий, который завершает. Месси — это микс хавбека с форвардом. Уникальный футболист, эпохальный». Ташуев об игроках

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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"Они разные абсолютно. Роналду — типичный нападающий, который завершает. Месси — это микс хавбека с нападающим. Уникальный футболист, эпохальный.

В послевоенном футболе было три эпохи: эпоха Пеле, верхушкой айсберга которой стал чемпионат мира-1970 в Мексике; 1986 — эпоха Марадоны, и тоже, кстати, в Мексике; сейчас эпоха Месси. Это великие футболисты.

И поражает, что Лионель хорошо двигается, он не просел, продолжает быть очень активным. Важно и то, как он себя ведет — очень аскетичен, детей воспитывает аскетично, педант, у него все должно быть четко, правильное питание. Мало того, что уникальный игрок, но еще и профессионал высшего уровня", — сказал Ташуев.