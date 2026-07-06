Хабиб — о противостоянии Испании и Португалии: «Этот матч меня как радует, так и печалит. Печалит, потому что я никак не вижу, как Португалия выбивает эту Испанию»

"Этот матч меня как радует, так и печалит. Радует, потому что это чемпионат мира и на такой стадии сошлись такие две команды, болельщики увидят высококлассный футбол и такое противостояние больших звезд с обеих команд. Печалит, потому что я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании (как бы я хотел ошибаться).