Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.95
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Хабиб — о противостоянии Испании и Португалии: «Этот матч меня как радует, так и печалит. Печалит, потому что я никак не вижу, как Португалия выбивает эту Испанию»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Португалии.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

"Этот матч меня как радует, так и печалит. Радует, потому что это чемпионат мира и на такой стадии сошлись такие две команды, болельщики увидят высококлассный футбол и такое противостояние больших звезд с обеих команд. Печалит, потому что я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании (как бы я хотел ошибаться).

Болею за Португалию и очень хочу, чтобы они прошли дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть на перестрелку на фланге Ямаль — Мендеш, просто очень интересно", — написал в соцсетях Нурмагомедов.

Матч между Испанией и Португалией начнется в 22:00 по московскому времени.

«Не догнали, что не шутка». Хабиб запретил форму «Сити» — не понравился розовый.