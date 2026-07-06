Дзюба о том, реален ли вариант со «Спартаком»: «Не знаю, я не веду переговоры. Мой друг и агент занимается. Я вообще туда не лезу»

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
— Вариант со «Спартаком» реален?
— Не знаю, честно говоря. Я не веду переговоры. Мой друг и агент по совместительству [Леонид Гольдман] занимается. Я вообще туда не лезу, — сказал Дзюба.
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше