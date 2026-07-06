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Дзюба о том, реален ли вариант со «Спартаком»: «Не знаю, я не веду переговоры. Мой друг и агент занимается. Я вообще туда не лезу»

Артем Дзюба заявил, что не знает, возможен ли вариант с его возвращением в «Спартак».

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37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

— Вариант со «Спартаком» реален?

— Не знаю, честно говоря. Я не веду переговоры. Мой друг и агент по совместительству [Леонид Гольдман] занимается. Я вообще туда не лезу, — сказал Дзюба.

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