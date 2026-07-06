Роналду дважды пробил в створ ворот Испании в 1-м тайме. Больше никто из португальцев не наносил точных ударов

Команды проводят матч в рамках ⅛ финала чемпионата мира-2026 (0:0, перерыв).
В первой половине игры Роналду нанес два удара в створ ворот соперника — на 12-й и 37-й минутах. Остальные игроки португальцев не нанесли ни одного точного удара.
Всего на счету сборной Португалии 5 ударов в сторону ворот в первом тайме. Испанцы били по воротам соперника 8 раз, 3 удара пришлись в створ.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Трансляция матча Португалия — Испания — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».