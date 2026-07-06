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FA рассматривает возможность обжаловать дисквалификацию Куансы перед матчем с Норвегией в ¼ финала ЧМ

Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность обжаловать дисквалификацию Джарелла Куансы.

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Об этом сообщает BBC.

Напомним, защитник сборной Англии получил прямую красную карточку в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Мексики (3:2) по решению главного арбитра Алирезы Фагани. Куанса в подкате нанес удар по ноге защитника соперника Хесуса Гальярдо. Фагани изучил эпизод с ВАР и удалил англичанина с поля.

В ¼ финала чемпионата мира сборная Англии встретится с командой Норвегии.

Ранее форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.

Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил Инфантино — после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.

Депутат Лоу попросил Инфантино приостановить дисквалификацию Куансы по примеру Балогуна: «Мы не сможем оправдать ситуацию, в которой одному игроку отменяют бан, а другому — нет».