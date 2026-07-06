FA рассматривает возможность обжаловать дисквалификацию Куансы перед матчем с Норвегией в ¼ финала ЧМ

Ранее форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.