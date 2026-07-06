Эндрик о промахе в матче с Норвегией: «Благодарю Бога за эту возможность, я мог сыграть лучше. Буду работать над тем, чтобы этого больше не повторилось»

Сборная Бразилии уступила норвежцам со счетом 1:2 в ⅛ финала ЧМ-2026 и вылетела с турнира. Эндрик вышел на поле на 58-й минуте встречи, а на 59-й выбежал один на один с Эрьяном Нюландом и пробил мимо голкипера норвежцев, но не попал в створ.
"Я очень жалел об упущенной возможности. Впоследствии я даже разговаривал с Богом, благодаря его за эту возможность, но это был момент, когда я мог бы сыграть лучше.
Я не смог, но я благодарю Бога за эту возможность. Я буду работать над тем, чтобы этого больше не повторилось", — сказал Эндрик.