Мендеш травмировался после подката против Ямаля в матче Португалии с Испанией на ЧМ. 32-летний Семеду вышел вместо Нуну

Момент произошел на 54-й минуте игры. По итогам эпизода Нуну получил повреждение, ему пришлось покинуть поле.
32-летний Нелсон Семеду заменил Мендеша.
Трансляция матча Португалия — Испания — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш в матче против Испании (0:0, второй тайм) в ⅛ финала чемпионата мира выполнил подкат, пытаясь отобрать мяч у Ламина Ямаля.
Момент произошел на 54-й минуте игры. По итогам эпизода Нуну получил повреждение, ему пришлось покинуть поле.
32-летний Нелсон Семеду заменил Мендеша.
Трансляция матча Португалия — Испания — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».