Паредес об Аргентине на ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде преподала нам урок: ни одна игра не будет легкой. Египет — тоже сложный соперник»

Мы хотим показывать свой максимум. Не всегда получается играть хорошо, не всегда удается демонстрировать тот футбол, который мы хотим. Иногда приходится терпеть, страдать, но главное — побеждать, и победа даже в таком стиле тоже имеет большое значение", — сказал Паредес.