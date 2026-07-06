Паредес об Аргентине на ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде преподала нам урок: ни одна игра не будет легкой. Египет — тоже сложный соперник»

В следующей стадии плей-офф аргентинцам будет противостоять сборная Египта. Встреча состоится во вторник.
"Сборная Кабо-Верде преподала нам урок, что ни одна игра не будет легкой. Мы это понимали, мы это четко осознавали, и Египет, без сомнения, тоже будет очень сложным соперником.
Мы хотим показывать свой максимум. Не всегда получается играть хорошо, не всегда удается демонстрировать тот футбол, который мы хотим. Иногда приходится терпеть, страдать, но главное — побеждать, и победа даже в таком стиле тоже имеет большое значение", — сказал Паредес.
Также хавбек прокомментировал вылет Германии от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) и поражение Бразилии от Норвегии (1:2).
"Меня результаты не удивляют, потому что мы понимаем: все сборные очень конкурентоспособны, и любая может обыграть любую.
Конечно, удивляет, что Бразилия вылетела с турнира, но здесь нет простых матчей", — добавил Паредес.