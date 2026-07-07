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Бруну о 0:1 от Испании: «Печальный момент, у Португалии была четкая цель — выиграть ЧМ. В 1-м тайме мы были лучше, но во 2-м слишком глубоко опустились и отдали мяч сопернику»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о вылете с ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Команда Роберто Мартинеса уступила сборной Испании со счетом 0:1 в ⅛ финала и завершила выступление на турнире.

"Это печальный момент. У нас была четкая цель — выиграть чемпионат мира, но мы не показали свою лучшую игру.

В первом тайме мы были лучше [соперника], но во втором тайме мы снова допустили ошибку, опустившись слишком глубоко и отдав мяч сопернику. Когда такое случается, у нас в конечном итоге возникают проблемы. Испания заслуживает похвалы, но я считаю, что если бы мы продолжали делать то, что делали в первом тайме, то уехали бы отсюда с другим результатом.

Оценка не может быть положительной — она была бы положительной только в том случае, если бы мы дошли до конца. Я знаю, что мы никогда не выигрывали чемпионат мира и всегда ставили планку очень высоко, но у этого состава были качества, необходимые для победы на чемпионате мира при определенной доле уверенности в себе.

Не нужно терять веру. Мы проиграли одному из фаворитов и должны смотреть в будущее по-другому. Мы должны быть более верны себе, играть по-своему и найти способы заставить команды больше уважать нас", — сказал Фернандеш.