Бруну о 0:1 от Испании: «Печальный момент, у Португалии была четкая цель — выиграть ЧМ. В 1-м тайме мы были лучше, но во 2-м слишком глубоко опустились и отдали мяч сопернику»

Оценка не может быть положительной — она была бы положительной только в том случае, если бы мы дошли до конца. Я знаю, что мы никогда не выигрывали чемпионат мира и всегда ставили планку очень высоко, но у этого состава были качества, необходимые для победы на чемпионате мира при определенной доле уверенности в себе.