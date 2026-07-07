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Куарежма о Мартинесе: «Не видел ни одного выдающегося матча Португалии при нем, он попробовал 50 тактик — ни одна не сработала. Говорили, что это наша лучшая сборная. Лучшая в чем? Что они

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма раскритиковал тренера национальной команды Роберто Мартинеса после поражения в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

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Источник: Спортс‘’

"Для меня все было плохо от начала и до конца. Все пошло не так. Не было ни одного матча, про который можно было бы сказать, что мы сыграли его хорошо или что мы много атаковали и нам не повезло. Даже сегодня вы отдаете Испании игру со стартового свистка и до конца. Испания контролировала матч, делала что хотела, контролировала темп игры. Когда они хотели ускориться, они делали это, когда хотели замедлить темп, то замедлялись, а мы просто находились там без желания, без радости, действовали очень медленно.

Затем замены — я их не понимаю. Я уже устал говорить об этом, но Мартинес ни разу меня не впечатлил. Нравится он вам или нет, меня не волнует, расстроены вы или нет, но мы должны чувствовать больше радости. С тех пор как пришел Мартинес, я не видел ни одного выдающегося матча в исполнении сборной. Такова реальность.

Он попробовал 50 тактик, ни одна из них не сработала. И вот доказательство: мы вылетаем с командой, про которую все говорили, что это наша лучшая сборная всех времен. Но лучшая в чем? Что они выиграли? Мы отправимся домой разочарованными, с опущенными головами? Лучше всего будет, если я перестану рассуждать об этом чемпионате мира, иначе я скажу что-нибудь, о чем потом могу пожалеть", — заявил Куарежма.

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году и выиграл с ней Лигу наций-2024/25.