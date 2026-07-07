Куарежма о Мартинесе: «Не видел ни одного выдающегося матча Португалии при нем, он попробовал 50 тактик — ни одна не сработала. Говорили, что это наша лучшая сборная. Лучшая в чем? Что они

"Для меня все было плохо от начала и до конца. Все пошло не так. Не было ни одного матча, про который можно было бы сказать, что мы сыграли его хорошо или что мы много атаковали и нам не повезло. Даже сегодня вы отдаете Испании игру со стартового свистка и до конца. Испания контролировала матч, делала что хотела, контролировала темп игры. Когда они хотели ускориться, они делали это, когда хотели замедлить темп, то замедлялись, а мы просто находились там без желания, без радости, действовали очень медленно.