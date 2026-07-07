Мартинес о 0:1 от Испании: «В футболе удача тоже играет свою роль. Я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки»

«Того, чтобы мы хорошо провели концовку. Рафаэл Леау был важен, очень важен, он провел фантастическую игру против Хорватии. Сегодня мы попытались привнести в игру свежесть Феликса и защитить Леау, который в этом сезоне ни разу не проводил два матча по 90 минут в течение четырех дней. Нелсон Семеду хорошо вышел, как и Далот, как и Бернарду Силва».