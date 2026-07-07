Мартинес о 0:1 от Испании: «В футболе удача тоже играет свою роль. Я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки»

О том, чего не хватало португальцам.
«В футболе удача тоже играет свою роль: мяч попадает в штангу и залетает в ворота или нет. Очень грустно, потому что важен результат. Но я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки. Мы играли на равных, с надежной оборонительной структурой и интенсивностью».
О том, стоило ли больше рисковать.
«Всегда хочется быть идеальными. Мы отлично владеем мячом. Это правда, что хотелось бы чаще выходить в заключительную треть поля и создавать больше моментов, но на поле находятся две команды, и соперник сыграл хорошо».
О том, чего он пытался добиться заменами.
«Того, чтобы мы хорошо провели концовку. Рафаэл Леау был важен, очень важен, он провел фантастическую игру против Хорватии. Сегодня мы попытались привнести в игру свежесть Феликса и защитить Леау, который в этом сезоне ни разу не проводил два матча по 90 минут в течение четырех дней. Нелсон Семеду хорошо вышел, как и Далот, как и Бернарду Силва».
О возможном уходе из сборной.
«Посмотрим, поговорим об этом позже. Важно показать гордость за работу, проделанную игроками», — сказал Мартинес.