Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.45
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Аргентина
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.02
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.10
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете с ЧМ-2026 после поражения от команды Испании в ⅛ финала турнира (0:1).

Все новости футбола в МАКС

Об игре.

«Нам немного не хватило везения. Они забили в наши ворота на последних минутах. Таков футбол. В целом, это был очень напряженный матч».

О слезах после матча.

«Это нормально — грустить, покидая чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я сделал все, на что был способен, и я ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и нужно двигаться дальше».

О завершении выступлений на чемпионатах мира.

«Это правда, что это был мой последний чемпионат мира. Что касается остального, то сейчас нужно подумать об этом вместе с моей семьей и не принимать поспешных решений», — сказал Роналду.