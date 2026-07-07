Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»

Об игре.
«Нам немного не хватило везения. Они забили в наши ворота на последних минутах. Таков футбол. В целом, это был очень напряженный матч».
О слезах после матча.
«Это нормально — грустить, покидая чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я сделал все, на что был способен, и я ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и нужно двигаться дальше».
О завершении выступлений на чемпионатах мира.
«Это правда, что это был мой последний чемпионат мира. Что касается остального, то сейчас нужно подумать об этом вместе с моей семьей и не принимать поспешных решений», — сказал Роналду.