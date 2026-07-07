«Роналду — легенда футбола. Он вдохновил многих людей. Криштиану заставляет выкладываться на 100%, играть против него — удовольствие». Кукурелья о форварде

Испания обыграла Португалию (1:0) в матче ⅛ финала ЧМ-2026. Португалец заявил, что этот чемпионат мира стал для него последним.
"Он — легенда футбола. Он вдохновил много молодых людей. Против него всегда играешь с особой мотивацией.
В детстве я смотрел на него по телевизору, а теперь у меня была возможность сыграть против него на чемпионате мира.
Криштиану заставляет тебя выкладываться на 100%, с ним всегда нужно быть сосредоточенным.
Думаю, что мы проделали отличную работу, заслужили победу. Поздравляю Криштиану с его карьерой. Играть против него — одно удовольствие", — сказал Марк Кукурелья.
Роналду никто не замечал, когда надо было спасаться. В его последние 7 минут на чемпионатах мира.