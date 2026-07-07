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Хуммельс о Балогуне: «Харакири по отношению к идее фэйр-плей в футболе. Будет ли назначен пенальти, сделан звонок, а через минуту решение отменят?»

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказал мнение касательно отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

"Это катастрофа, которая невероятно вредит авторитету футбола. Этого не должно произойти!

Не должно создаваться впечатление, что президент принимающей страны может позвонить и добиться отмены решений. Вы открываете шлюзы для всевозможных изменений в решениях.

Будет ли назначен пенальти, потом сделан телефонный звонок, а затем через минуту решение отменят? Будут ли оспариваться и по-разному объясняться результаты матчей ФИФА?

Это харакири по отношению к идее фэйр-плей в футболе", — заявил Матс Хуммельс в эфире MagentaTV.

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