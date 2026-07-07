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Лионель Скалони: «На ЧМ нет доминирующих команд. Франции пришлось непросто с Парагваем, у Испании есть трудности. Аргентина показывает приемлемый уровень»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции перед матчем с Египтом в ⅛ финала высказался об уровне ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Этот чемпионат мира складывается тяжело для всех.

Нет ни одной по-настоящему доминирующей команды. Франция выглядит сильно, и по-прежнему является такой командой, но им пришлось непросто против Парагвая.

У Испании тоже есть трудности. Ни одна команда не смогла сохранить форму, которую показывала до чемпионатом мира.

Соперники играют хорошо, и условия отличаются от тех, что мы видели раньше. Игроки, сыгравшие много матчей, это чувствуют.

Мы показываем приемлемый уровень. Мы выиграли все четыре матча, можем быть довольными. Но есть над чем поработать.

Египет — хороший соперник. Это очень хорошая команда. У них есть опытные игроки и тренер, который работает с ними уже долгое время", — сказал Лионель Скалони.