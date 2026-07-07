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Глава судей ФИФА Коллина поддержал Клауса, о котором говорил Трамп: «Опытный и уважаемый арбитр. Мы полностью доверяем ему»

Главный арбитр и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поддержал арбитра Рафаэля Клауса, который удалил Фоларина Балогуна в матче США и Боснии и Герцеговины (2:0) на ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин обратил внимание чиновников администрации Дональда Трампа на обвинения в причастности Клауса к договорным матчам в Бразилии.

Президент США, комментируя отмену дисквалификации Балогуна, заявил: «Прошлое судьи, если покопаться там, вызывает некоторые вопросы. Не хочу говорить об этом, чтобы не вызвать противоречий, но это очень подозрительно».

"Рафаэль Клаус работает на втором чемпионат мира по футболу. Ранее он работал с нами в Катаре в 2022 году.

Он опытный и уважаемый арбитр. Мы полностью доверяем ему как надежному судье", — говорится в сообщении Пьерлуиджи Коллины.