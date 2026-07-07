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Все страны-хозяйки ЧМ-2026 выбыли в ⅛ финала: США вылетели от Бельгии, Канада — от Марокко, Мексика — от Англии

Все страны-хозяйки чемпионата мира-2026 вылетели на стадии ⅛ финала.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Первой с турнира выбыла Канада, которая потерпела поражение от Марокко (0:3).

Второй выступления на турнире завершила Мексика, проигравшая Англии (2:3).

Третьей с турнира вылетели США, которые уступили Бельгии (1:4).