Все страны-хозяйки ЧМ-2026 выбыли в ⅛ финала: США вылетели от Бельгии, Канада — от Марокко, Мексика — от Англии

Первой с турнира выбыла Канада, которая потерпела поражение от Марокко (0:3).
Второй выступления на турнире завершила Мексика, проигравшая Англии (2:3).
Третьей с турнира вылетели США, которые уступили Бельгии (1:4).
Все страны-хозяйки чемпионата мира-2026 вылетели на стадии ⅛ финала.
Первой с турнира выбыла Канада, которая потерпела поражение от Марокко (0:3).
Второй выступления на турнире завершила Мексика, проигравшая Англии (2:3).
Третьей с турнира вылетели США, которые уступили Бельгии (1:4).