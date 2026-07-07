Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний (7 — в штрафной), 10 передач (6 — точных)

Футболист, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была отменена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).
Против бельгийцев Балогун вышел в стартовом составе и был заменен в добавленное время ко второму тайму.
Форвард нанес 3 удара по воротам (1 — в створ), сделал 19 касаний мяча (7 — в штрафной, больше всех среди двух команд), выполнил 6 из 10 точных передач (60%), против него также один раз нарушили правила.
В активе Балогуна 3 гола в 4 матчах чемпионата мира.