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Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний (7 — в штрафной), 10 передач (6 — точных)

Нападающий сборной США Фоларин Балогун остался без результативных действий в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4).

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Источник: Спортс‘’

Футболист, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была отменена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Против бельгийцев Балогун вышел в стартовом составе и был заменен в добавленное время ко второму тайму.

Форвард нанес 3 удара по воротам (1 — в створ), сделал 19 касаний мяча (7 — в штрафной, больше всех среди двух команд), выполнил 6 из 10 точных передач (60%), против него также один раз нарушили правила.

В активе Балогуна 3 гола в 4 матчах чемпионата мира.