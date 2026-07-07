Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Аргентина
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.20
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.12
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Ибрагимович о вылете США после 1:4 от Бельгии: «Худший матч американцев на ЧМ, но они сыграли с командой сильнее себя. Хороший турнир для них, добились своего максимума»

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о крупном поражении сборной США от Бельгии (1:4) в ⅛ финала ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС

"США сыграли с командой сильнее себя. На бумаге Бельгия сильнее. Это был худший матч США на турнире, но они встретились с серьезным соперником.

США не смогли войти в первый тайм, учитывая их стартовый состав, но могут гордиться собой. В других матчах они не разочаровали. Да, сегодняшний результат плох, но это был хороший турнир для них. Они добились своего максимума.

С удачей можно было пройти дальше, но сегодня для США был отрезвляющий момент", — сказал Ибрагимович.

Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
Читать дальше