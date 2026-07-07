Ибрагимович о вылете США после 1:4 от Бельгии: «Худший матч американцев на ЧМ, но они сыграли с командой сильнее себя. Хороший турнир для них, добились своего максимума»

"США сыграли с командой сильнее себя. На бумаге Бельгия сильнее. Это был худший матч США на турнире, но они встретились с серьезным соперником.
США не смогли войти в первый тайм, учитывая их стартовый состав, но могут гордиться собой. В других матчах они не разочаровали. Да, сегодняшний результат плох, но это был хороший турнир для них. Они добились своего максимума.
С удачей можно было пройти дальше, но сегодня для США был отрезвляющий момент", — сказал Ибрагимович.
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