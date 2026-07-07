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Почеттино про 1:4: «США не было на поле в матче с Бельгией. Не вошли в игру с самого начала. Соперник был лучше, не наш день. Ответственность — на мне»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился эмоциями после поражения от команды Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Все видели, что мы не вошли в игру с самого начала. Нас не было на поле в этом матче. Да, сравняли счет, сделали 1:1, но пропустили уже в следующей атаке. С самого начала нам пришлось непросто.

Поздравляю сборную Бельгии — они были лучше нас. Это был не наш день.

Не нужно искать оправдания, потому что мы не показали уровень игры, на который команда способна. Такова реальность.

Нам нужно учиться. Это процесс обучения, анализа игры и поиск понимания того, почему мы не подошли к этой игре так же, как к прошлым на чемпионате мира.

Причины этому разные. Возможно, объяснение слишком простое: не наш день — ни коллективно, ни индивидуально. Ответственность — на мне.

Нам нужно проанализировать ситуацию и понять, что это была не та игра и стиль, который мы обычно показываем", — заявил Маурисио Почеттино.

Жутчайший привоз ЧМ-2026: как же коряво, вратарь США, как же коряво.