Игроки Бельгии исполнили танец Трампа, отмечая гол Лукаку в ворота сборной США. Американский президент звонил главе ФИФА насчет амнистии Балогуна

33-летний нападающий установил окончательный счет на 93-й минуте (3-й добавленной).
Игроки бельгийцев собрались в круг и исполнили танец, вдохновленный характерными жестами президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании. Элементы танца включают в себя покачивание бедрами и поднятие вверх кулаков.
Ранее Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе снятия дисквалификации с форварда сборной США Фоларина Балогуна, которому разрешили сыграть в матче с бельгийцами, несмотря на красную карточку в игре с Боснией.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ».