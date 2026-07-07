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Игроки Бельгии исполнили танец Трампа, отмечая гол Лукаку в ворота сборной США. Американский президент звонил главе ФИФА насчет амнистии Балогуна

Игроки сборной Бельгии особым образом отметили гол Ромелу Лукаку в ворота сборной США в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (4:1).

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Источник: Спортс‘’

33-летний нападающий установил окончательный счет на 93-й минуте (3-й добавленной).

Игроки бельгийцев собрались в круг и исполнили танец, вдохновленный характерными жестами президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании. Элементы танца включают в себя покачивание бедрами и поднятие вверх кулаков.

Ранее Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе снятия дисквалификации с форварда сборной США Фоларина Балогуна, которому разрешили сыграть в матче с бельгийцами, несмотря на красную карточку в игре с Боснией.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ».