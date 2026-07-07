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Куртуа о 4:1: «США думали, что легко победят, но Сенегал сильнее их. Нам говорили, что Бельгия уже не та, но мы доказали, что у нас хорошая команда»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над командой США (4:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда.

Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы проиграли американцам со счетом 2:5, не давал нам покоя.

После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна.

Я читал об этом и просто смеялся (о ситуации с отмененной дисквалификации Балогуна — Спортс«“).

Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США", — сказал Тибо Куртуа.

Жутчайший привоз ЧМ-2026: как же коряво, вратарь США, как же коряво.