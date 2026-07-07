Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Аргентина
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.20
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.12
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Почеттино о влиянии дела Балогуна на 1:4: «США не были достаточно хороши на поле, нам не нужны оправдания. Бельгия была лучше нас, вот и все»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не считает, что ситуация вокруг Фоларина Балогуна повлияла на команду в матче с Бельгией (1:4) в ⅛ финала ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

"Трудно что-то сказать об этом. Мы не были достаточно хороши на поле, нам не нужно искать какие-то оправдания.

Эта ситуация не влияла на нас как на команду. Бывают дни, когда игра не удается. Сегодня был такой день. Бельгия была лучше нас. Вот и все. Это довольно очевидно".

Также тренер ответил на вопрос о процессе амнистии Балогуна. Ранее президент США Дональд Трамп признал свое личное участие в этом деле.

«ФИФА и другие вовлеченные лица дали объяснения. Таковы правила. Было дано четкое разъяснение, поэтому у меня нет комментариев на этот счет», — сказал Почеттино.