Почеттино о влиянии дела Балогуна на 1:4: «США не были достаточно хороши на поле, нам не нужны оправдания. Бельгия была лучше нас, вот и все»

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).
"Трудно что-то сказать об этом. Мы не были достаточно хороши на поле, нам не нужно искать какие-то оправдания.
Эта ситуация не влияла на нас как на команду. Бывают дни, когда игра не удается. Сегодня был такой день. Бельгия была лучше нас. Вот и все. Это довольно очевидно".
Также тренер ответил на вопрос о процессе амнистии Балогуна. Ранее президент США Дональд Трамп признал свое личное участие в этом деле.
«ФИФА и другие вовлеченные лица дали объяснения. Таковы правила. Было дано четкое разъяснение, поэтому у меня нет комментариев на этот счет», — сказал Почеттино.