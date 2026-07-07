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Мартинес покидает сборную Португалии: «Не имеет смысла продолжать работу без победы на ЧМ. Надеюсь, у португальского народа останутся хорошие воспоминания об 3,5 годах»

Роберто Мартинес сообщил, что покидает пост главного тренера сборной Португалии.

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Источник: Спортс‘’

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

— Цикл завершен. Сейчас сборной нужен новый голос. Президент федерации Педру Проэнса имеет право выбрать нового тренера.

Я хочу поблагодарить президента и руководство за их поддержку и за предоставление мне и моему тренерскому штабу всех необходимых условий. Я ценю их силу и поддержку. Но цикл завершен.

Я забираю с собой воспоминания, и надеюсь, что у португальского народа тоже останутся хорошие воспоминания об этих 3,5 годах, которые были одними из лучших в моей жизни.

— Вы приняли решение еще до чемпионата мира?

— Не думаю, что оно было окончательным. Моя цель, когда я возглавил сборную, заключалась в победе на чемпионате мира.

Не имеет смысла продолжать работу без победы на чемпионате мира. У руководства и президента федерации есть право выбрать нового тренера.

Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт завершился, поэтому больше нечего сказать, — сказал Роберто Мартинес.

Мартинес уходит из Португалии. Уже 13-я отставка ЧМ-2026.

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