Мартинес покидает сборную Португалии: «Не имеет смысла продолжать работу без победы на ЧМ. Надеюсь, у португальского народа останутся хорошие воспоминания об 3,5 годах»

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.
— Цикл завершен. Сейчас сборной нужен новый голос. Президент федерации Педру Проэнса имеет право выбрать нового тренера.
Я хочу поблагодарить президента и руководство за их поддержку и за предоставление мне и моему тренерскому штабу всех необходимых условий. Я ценю их силу и поддержку. Но цикл завершен.
Я забираю с собой воспоминания, и надеюсь, что у португальского народа тоже останутся хорошие воспоминания об этих 3,5 годах, которые были одними из лучших в моей жизни.
— Вы приняли решение еще до чемпионата мира?
— Не думаю, что оно было окончательным. Моя цель, когда я возглавил сборную, заключалась в победе на чемпионате мира.
Не имеет смысла продолжать работу без победы на чемпионате мира. У руководства и президента федерации есть право выбрать нового тренера.
Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт завершился, поэтому больше нечего сказать, — сказал Роберто Мартинес.
Мартинес уходит из Португалии. Уже 13-я отставка ЧМ-2026.