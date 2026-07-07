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Роналдо заявил, что не давал интервью после вылета Бразилии с ЧМ. Экс-форвард якобы сказал, что Анчелотти допустил много ошибок, а Винисиус провел неудачный турнир

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что не давал комментариев в прессе после поражения команды от Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Ранее появилось высказывание экс-форварда, в котором он якобы заявил: «Анчелотти допустил слишком много ошибок — не понимаю, почему не играли Эндрик и Жоао Педро. Винисиус провел неудачный турнир, когда команда в нем нуждалась».

"Всем привет! Хочу уточнить, что после матча Бразилии я не давал никаких интервью и не общался ни с какими СМИ.

Все заявления, распространяемые в прессе, — это фейковые новости", — написал Роналдо.

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