Роналдо заявил, что не давал интервью после вылета Бразилии с ЧМ. Экс-форвард якобы сказал, что Анчелотти допустил много ошибок, а Винисиус провел неудачный турнир

Ранее появилось высказывание экс-форварда, в котором он якобы заявил: «Анчелотти допустил слишком много ошибок — не понимаю, почему не играли Эндрик и Жоао Педро. Винисиус провел неудачный турнир, когда команда в нем нуждалась».
"Всем привет! Хочу уточнить, что после матча Бразилии я не давал никаких интервью и не общался ни с какими СМИ.
Все заявления, распространяемые в прессе, — это фейковые новости", — написал Роналдо.
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