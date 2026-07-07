Дисциплинарный комитет ФИФА о приостановке бана Балогуна: «Комитет независим, его члены беспристрастны. Решение было принято с учетом всех обстоятельств и доказательств»

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии (1:4) после того, как была приостановлена его дисквалификация за красную карточку в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0). Президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе приостановки дисквалификации.
"Дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 Дисциплинарного кодекса, наделяющую комитет правом по своему усмотрению приостанавливать применение любых дисциплинарных мер, и постановил отложить исполнение наказания в виде дисквалификации на один матч, установив испытательный срок продолжительностью один год. В результате Балогуну не требуется немедленно отбывать дисквалификацию, санкция остается отложенной в течение испытательного срока.
Помимо условной дисквалификации, Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф в размере 40 000 долларов США. Федерация футбола США была признана солидарно ответственной за уплату штрафа.
Во-первых, Дисциплинарный комитет ФИФА (как и любой другой судебный орган ФИФА) является независимым, что предусмотрено Уставом ФИФА и Дисциплинарным кодексом ФИФА. Председатели, заместители председателей и другие члены судебных органов ФИФА отвечают критериям независимости, определенным в Положении ФИФА об управлении, что гарантирует их беспристрастность.
Во-вторых, Дисциплинарный комитет ФИФА не отменил решение судьи об удалении Балогуна. Комитет оставил в силе дисквалификацию игрока на один матч. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение лишь о дополнительных дисциплинарных санкциях, применяемых в связи с этой красной карточкой.
В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение приостановить исполнение меры наказания в виде автоматического отстранения от матча на испытательный срок продолжительностью один (1) год. Данное решение было принято с учетом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств.
Дисциплинарный комитет ФИФА вправе по своему усмотрению приостановить исполнение любых дисциплинарных санкций, за исключением тех, что связаны с манипулированием результатами матчей (чего, разумеется, в данном случае не произошло). Следует добавить, что применение статьи 27 не является беспрецедентным: аналогичные решения уже принимались ранее в ходе отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Ни Дисциплинарный кодекс ФИФА, ни Регламент чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года не содержат положений, запрещающих Дисциплинарному комитету ФИФА действовать по своему усмотрению в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Реализация такого усмотрения полностью соответствует общим принципам применения дисциплинарной санкции, установленным статьей 25 Дисциплинарного кодекса ФИФА", — говорится в заявлении комитета.