Дисциплинарный комитет ФИФА о приостановке бана Балогуна: «Комитет независим, его члены беспристрастны. Решение было принято с учетом всех обстоятельств и доказательств»

Дисциплинарный комитет ФИФА вправе по своему усмотрению приостановить исполнение любых дисциплинарных санкций, за исключением тех, что связаны с манипулированием результатами матчей (чего, разумеется, в данном случае не произошло). Следует добавить, что применение статьи 27 не является беспрецедентным: аналогичные решения уже принимались ранее в ходе отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.