Морган о поражении США от Бельгии: «Почему бы не попросить Трампа добиться от ФИФА отмены результата?»

«Почему бы вам просто не попросить президента Трампа добиться от ФИФА отмены результата?» — написал Пирс Морган, репостнув публикацию сборной США с результатом игры.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино на предмет дисквалификации нападающего американской команды Фоларин Балогун.
Отстранение форварда было отменено решением ФИФА, форвард сыграл против Бельгии, но не отметился результативными действиями.
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