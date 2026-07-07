Дисциплинарный комитет ФИФА ответил УЕФА на критику амнистии Балогуна: «В лигах Европы отмена красных карточек — обычная история. Это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения “красных линий”

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии (1:4) после того, как была приостановлена его дисквалификация за красную карточку в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе приостановки дисквалификации.
УЕФА отреагировал на это так: «Выражаем недоверие беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению. Оно пересекло черту».
«Анализ правовых последствий красных карточек в футболе не является чем-то новым в наше время. Например, в большинстве лиг высшего уровня, представляющих ассоциации, входящие в УЕФА, отмена красных карточек является обычной дисциплинарной мерой, но это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения каких-либо “красных линий”.
И вновь нужно подчеркнуть — в рассматриваемой ситуации красная карточка не была отменена. Приостановление ее действия на основании правил является гораздо более сбалансированной мерой", — говорится в заявлении комитета.