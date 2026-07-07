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Дисциплинарный комитет ФИФА ответил УЕФА на критику амнистии Балогуна: «В лигах Европы отмена красных карточек — обычная история. Это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения “красных линий”

Дисциплинарный комитет ФИФА ответил на заявление УЕФА ситуации с приостановкой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

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Источник: Спортс‘’

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии (1:4) после того, как была приостановлена его дисквалификация за красную карточку в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе приостановки дисквалификации.

УЕФА отреагировал на это так: «Выражаем недоверие беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению. Оно пересекло черту».

«Анализ правовых последствий красных карточек в футболе не является чем-то новым в наше время. Например, в большинстве лиг высшего уровня, представляющих ассоциации, входящие в УЕФА, отмена красных карточек является обычной дисциплинарной мерой, но это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения каких-либо “красных линий”.

И вновь нужно подчеркнуть — в рассматриваемой ситуации красная карточка не была отменена. Приостановление ее действия на основании правил является гораздо более сбалансированной мерой", — говорится в заявлении комитета.