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Лукебакио о 4:1 с США и деле Балогуна: «Не очень поняли, почему ему разрешили сыграть. Но что мы могли сделать — уйти? Бельгия дала ответ на поле»

Полузащитник сборной Бельгии Доди Лукебакио высказался о победе над сборной США (4:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 на фоне ситуации с отменой дисквалификации форварда американцев Фоларина Балогуна.

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Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Президент США Дональд Трамп признал свое личное участие в этом процессе.

"Мы не обращали внимания на эту историю. Не очень поняли, почему ему разрешили играть, но хотели сосредоточиться прежде всего на своей игре. Нам это удалось, и мы можем гордиться этим.

Что еще мы могли сделать? Уйти с поля? Если ему разрешили играть, значит, он должен был выйти. В конце концов, мы дали ответ на поле", — сказал Лукебакио.