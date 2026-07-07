Лукебакио о 4:1 с США и деле Балогуна: «Не очень поняли, почему ему разрешили сыграть. Но что мы могли сделать — уйти? Бельгия дала ответ на поле»

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).
Президент США Дональд Трамп признал свое личное участие в этом процессе.
"Мы не обращали внимания на эту историю. Не очень поняли, почему ему разрешили играть, но хотели сосредоточиться прежде всего на своей игре. Нам это удалось, и мы можем гордиться этим.
Что еще мы могли сделать? Уйти с поля? Если ему разрешили играть, значит, он должен был выйти. В конце концов, мы дали ответ на поле", — сказал Лукебакио.