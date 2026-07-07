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Балогун об отмене дисквалификации: «Я не принимал участия в этом процессе. Ко мне это не имеет отношения. Моя задача — выйти на поле и сосредоточиться на работе»

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался по поводу ситуации с отменой дисквалификации.

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Источник: Спортс‘’

Форвард принял участие в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии (1:4).

Футболист получил красную карточку в игре против Боснии и Герцеговины (2:0), но его автоматическая дисквалификация на матч с Бельгией была отменена.

"Когда дисквалификацию отменили, конечно, это вызвало множество разговоров. Для меня это не стало большим сюрпризом.

Как футболисту моя задача — выйти на поле и сосредоточиться на своей работе.

Я принял решение, когда мне показали красную карточку. И я принял решение, когда мне разрешили сыграть, отменив дисквалификацию.

Я не принимал никакого участия в этом процессе. Это не имеет никакого отношения ко мне лично", — заявил Фоларин Балогун.

США сами удалили Балогуна из игры.