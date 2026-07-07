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Тренер Египта о выходе с флагом Палестины: «Если кто-то не сочувствует палестинскому народу, то он утратил часть своей человечности. Мой посыл — дайте этим людям жить»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан объяснил свой выход с флагом Палестины после победы над Австралией (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Если человек в любой точке мира не сочувствует палестинскому народу, то он утратил часть своей человечности.

Считаю, что это была нормальная человеческая реакция на то, что происходит. В первую очередь я человек, а потом уже араб, мусульманин, христианин или кто-то еще.

Через футбол — эту мягкую силу мира — я хочу послать сообщение: пожалуйста, позвольте палестинскому народу жить. Я прошу спортсменов и журналистов во всем мире помочь донести это сообщение.

Когда разговор идет о правах человека, правах животных и всеобщей справедливости, мы должны также упоминать о гражданском населении Палестины", — сказал Хассан.

ФИФА не накажет тренера Египта, вышедшего на поле с флагом Палестины после победы над Австралией.

Палестинский вратарь Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа.