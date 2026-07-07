Тренер Египта о выходе с флагом Палестины: «Если кто-то не сочувствует палестинскому народу, то он утратил часть своей человечности. Мой посыл — дайте этим людям жить»

"Если человек в любой точке мира не сочувствует палестинскому народу, то он утратил часть своей человечности.
Считаю, что это была нормальная человеческая реакция на то, что происходит. В первую очередь я человек, а потом уже араб, мусульманин, христианин или кто-то еще.
Через футбол — эту мягкую силу мира — я хочу послать сообщение: пожалуйста, позвольте палестинскому народу жить. Я прошу спортсменов и журналистов во всем мире помочь донести это сообщение.
Когда разговор идет о правах человека, правах животных и всеобщей справедливости, мы должны также упоминать о гражданском населении Палестины", — сказал Хассан.
ФИФА не накажет тренера Египта, вышедшего на поле с флагом Палестины после победы над Австралией.
Палестинский вратарь Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа.