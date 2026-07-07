Шахматист Есипенко: «Я фанат Роналду. Каждый раз в ужасе смотрю на голы Месси и не могу места себе найти»

Накануне сборная Португалии с Роналду уступила Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ и завершила выступление на турнире. Позже 41-летний футболист заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.
"Я фанат Криштиану изначально, но если честно, на чемпионате мира разочаровывает немножко. Еще с прошлого чемпионата мира не идет у него. Забил Узбекистану два гола, но как-то так. По сравнению с Месси особенно.
Я каждый раз в ужасе — смотрю, как сыграла Аргентина, смотрю каждый раз на голы Месси и не могу места себе найти. У нас, фанатов Роналду, все плохо. Тяжелые времена наступили.
Причем Месси и играет здорово. Я вообще не ожидал такого поворота — думал, будет по 50 минут играть. Но забить столько голов, побить все рекорды. Что делать — непонятно. Траур", — сказал Есипенко.
Чаще Роналду в плей-офф ЧМ забивал даже Пепе. Тоскливые итоги.
Я смотрел только на уходящего Роналду: слезы, стульчик и игнор. Репортаж из Далласа.