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Шахматист Есипенко: «Я фанат Роналду. Каждый раз в ужасе смотрю на голы Месси и не могу места себе найти»

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, что он является фанатом Криштиану Роналду.

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Источник: Спортс‘’

Накануне сборная Португалии с Роналду уступила Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ и завершила выступление на турнире. Позже 41-летний футболист заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

"Я фанат Криштиану изначально, но если честно, на чемпионате мира разочаровывает немножко. Еще с прошлого чемпионата мира не идет у него. Забил Узбекистану два гола, но как-то так. По сравнению с Месси особенно.

Я каждый раз в ужасе — смотрю, как сыграла Аргентина, смотрю каждый раз на голы Месси и не могу места себе найти. У нас, фанатов Роналду, все плохо. Тяжелые времена наступили.

Причем Месси и играет здорово. Я вообще не ожидал такого поворота — думал, будет по 50 минут играть. Но забить столько голов, побить все рекорды. Что делать — непонятно. Траур", — сказал Есипенко.

Чаще Роналду в плей-офф ЧМ забивал даже Пепе. Тоскливые итоги.

Я смотрел только на уходящего Роналду: слезы, стульчик и игнор. Репортаж из Далласа.