Флойд Мейвезер обратился к Криштиану Роналду: «Мой брат, то, что ты сделал для футбола, никогда не будет забыто»

Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, — вот из чего рождаются легенды. Огромное уважение за все, что ты дал этому виду спорта. Желаю тебе только дальнейших успехов во всем. Оставайся таким же великим, чемпион. Ты заслужил каждое слово уважения, которое ассоциируется с твоим именем.