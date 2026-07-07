Флойд Мейвезер обратился к Криштиану Роналду: «Мой брат, то, что ты сделал для футбола, никогда не будет забыто»

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия проиграла Испании и вылетела с турнира. 41-летний Роналду заявил, что это его последний ЧМ в карьере.
"Мой брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и со всем, чего ты добился. То, что ты сделал для футбола, никогда не будет забыто. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру и навсегда изменил этот вид спорта.
Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, — вот из чего рождаются легенды. Огромное уважение за все, что ты дал этому виду спорта. Желаю тебе только дальнейших успехов во всем. Оставайся таким же великим, чемпион. Ты заслужил каждое слово уважения, которое ассоциируется с твоим именем.
Всегда с любовью и уважением, Флойд", — написал в соцсетях Мейвезер.
Я смотрел только на уходящего Роналду: слезы, стульчик и игнор. Репортаж из Далласа.