«Месси вне конкуренции — это талант от бога. Он определяющий футболист и ведет игру». Хоккеист «Динамо» Сергеев о ЧМ

— Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Следишь за этим праздником спорта?
— Честно говоря, поздновато они играют. Я в это время уже сплю. Но за результатами, конечно, слежу. Сейчас начались матчи ⅛ финала. С этой стадии уже можно и посмотреть, пожертвовав своим сном.
— В отсутствие сборной России есть ли команда, которой отдаешь свои симпатии? Или конкретный игрок?
— Сборной нет. Есть великие игроки. Но понятно, что Месси вне конкуренции. Это талант от бога.
— То есть в главном футбольном споре XXI века — Месси или Роналду — для тебя ответ очевиден?
— Безусловно. Это 100%. Месси ведет игру и является определяющим футболистом.
— Футбол, особенно в Америке, сейчас все больше на хоккей становится похож в плане пауз. На ЧМ есть hydration break, а ВАР и вовсе давно ввели.
— ВАР — это правильно. До его введения столько ошибок допускалось при фиксации взятия ворот. Так что это хороший шаг. А вот рекламные паузы мне крайне не нравятся, они очень сильно сбивают ритм. Если говорить о хоккее, 17 минут перерыва — достаточно времени, чтобы показать рекламу.
— В хоккее во время рекламных пауз хотя бы лед пытаются чистить.
— Лопатами. И это просто ни о чем, — сказал Сергеев.
Шахматист Есипенко: «Я фанат Роналду, сейчас тяжелые времена. Каждый раз в ужасе смотрю на голы Месси и не могу места себе найти».