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«Месси вне конкуренции — это талант от бога. Он определяющий футболист и ведет игру». Хоккеист «Динамо» Сергеев о ЧМ

Защитник ХК «Динамо» Артем Сергеев заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

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Источник: Спортс‘’

— Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Следишь за этим праздником спорта?

— Честно говоря, поздновато они играют. Я в это время уже сплю. Но за результатами, конечно, слежу. Сейчас начались матчи ⅛ финала. С этой стадии уже можно и посмотреть, пожертвовав своим сном.

— В отсутствие сборной России есть ли команда, которой отдаешь свои симпатии? Или конкретный игрок?

— Сборной нет. Есть великие игроки. Но понятно, что Месси вне конкуренции. Это талант от бога.

— То есть в главном футбольном споре XXI века — Месси или Роналду — для тебя ответ очевиден?

— Безусловно. Это 100%. Месси ведет игру и является определяющим футболистом.

— Футбол, особенно в Америке, сейчас все больше на хоккей становится похож в плане пауз. На ЧМ есть hydration break, а ВАР и вовсе давно ввели.

— ВАР — это правильно. До его введения столько ошибок допускалось при фиксации взятия ворот. Так что это хороший шаг. А вот рекламные паузы мне крайне не нравятся, они очень сильно сбивают ритм. Если говорить о хоккее, 17 минут перерыва — достаточно времени, чтобы показать рекламу.

— В хоккее во время рекламных пауз хотя бы лед пытаются чистить.

— Лопатами. И это просто ни о чем, — сказал Сергеев.

Шахматист Есипенко: «Я фанат Роналду, сейчас тяжелые времена. Каждый раз в ужасе смотрю на голы Месси и не могу места себе найти».