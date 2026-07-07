«Месси вне конкуренции — это талант от бога. Он определяющий футболист и ведет игру». Хоккеист «Динамо» Сергеев о ЧМ

— ВАР — это правильно. До его введения столько ошибок допускалось при фиксации взятия ворот. Так что это хороший шаг. А вот рекламные паузы мне крайне не нравятся, они очень сильно сбивают ритм. Если говорить о хоккее, 17 минут перерыва — достаточно времени, чтобы показать рекламу.