Федос: «Насколько же Месси выглядит увереннее, чем Роналду на ЧМ. Криштиану как будто приходится всех убеждать, что он многого достиг, а Лео спокойно забивает и двигается по плей-офф»

«Насколько же увереннее на этом ЧМ выглядит Месси, нежели Роналду. И я даже не про игру, я про поведение. Кришу постоянно приходится что-то рассказывать, как будто убеждая всех (в том числе себя), что он в порядке и что многого достиг (с этим, кстати, никто и не спорит). И вроде все по делу он говорит, по фактам, а все равно — как будто оправдывается. И все это — как-то нервно, неуверенно, прям через все эти видосы чувствуется. А Месси в это время спокойненько забивает в каждом матче и двигается по сетке плей-офф. И я уверен, что все, кто последние лет 25 в главном споре футбола выбирали Криша (как я, например), сейчас искренне радуются за Лео и болеют, чтобы он прошел как можно дальше», — написал Федос.