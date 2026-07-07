Ботройд о Роналду: «Месси играет как десятка и не будет бегать за мячом, а Криштиану вообще этого не делает. Не говорю, что он ленивый — время его настигло»

Вчера сборная Португалии уступила Испании в ⅛ финала ЧМ-2026 (0:1) и вылетела с турнира. Роналду провел на поле весь матч.
— Важный фактор — то, как Месси играет по сравнению с Роналду. Месси играет как десятка. Он располагается в небольших карманах, где может получать мяч. Роналду же в основном действует на плечах линии защиты. Месси не бегает за мячом…
— То есть Аргентине можно выступать с одним игроком без мяча, а Португалии — нет?
— Нет, я хочу сказать, что Месси занимает позицию между линиями, он не будет бегать за мячом. А Роналду этого вообще не делает, он всегда располагается высоко.
Слушайте, я не говорю, что он ленивый. Я лишь говорю, что время берет свое в случае с каждым. Неважно, как здорово ты заботишься о своем теле. Время тебя настигает. И сейчас оно настигло Роналду.
Если мы обратимся к прошлому, Роналду действовал остро, мог выиграть матч в одиночку, — сейчас мы больше этого не видим. Хотя он все еще говорит так, как будто делает это, — сказал Ботройд.