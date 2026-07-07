Месси проводит 14-й матч в плей-офф ЧМ. Аргентинец повторил рекорд Клозе

Сборная Аргентины играет с командой Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).
Для 39-летнего Месси это 14-й матч в рамках плей-офф чемпионата мира.
Трансляция матча Аргентина — Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф ЧМ.
Сборная Аргентины играет с командой Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).
Для 39-летнего Месси это 14-й матч в рамках плей-офф чемпионата мира.
Трансляция матча Аргентина — Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».