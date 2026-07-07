Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Аргентина
0
:
Египет
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
11.75
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.15
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Месси проводит 14-й матч в плей-офф ЧМ. Аргентинец повторил рекорд Клозе

Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф ЧМ.

Все новости футбола в МАКС

Сборная Аргентины играет с командой Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).

Для 39-летнего Месси это 14-й матч в рамках плей-офф чемпионата мира.

Трансляция матча Аргентина — Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».