Видич о Ямале: «Он заставлял Мендеша носиться по флангу, и в итоге тот получил травму. Ламин — это мини-Месси, одно удовольствие наблюдать за его игрой»

Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 завершилась победой Испании со счетом 1:0. Мендеш был заменен из-за травмы на 56-й минуте после того, как защитник совершил рывок за Ямалем.
"Вот насколько удивителен этот парень. На мой взгляд, это мини-Месси — так я его называю. Он несколько раз заставлял Нуну носиться по флангу своими финтами и дриблингом, а в итоге тот получил травму во время одного из рывков.
Ламин Ямаль никогда не бежит по прямой — он постоянно меняет траекторию с мячом и делает что-то невероятное. За его игрой просто одно удовольствие наблюдать", — сказал Видич.