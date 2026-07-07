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Видич о Ямале: «Он заставлял Мендеша носиться по флангу, и в итоге тот получил травму. Ламин — это мини-Месси, одно удовольствие наблюдать за его игрой»

Бывший защитник «МЮ» Неманья Видич считает, что действия вингера сборной Испании Ламина Ямаля привели к травме защитника Португалии Нуну Мендеша.

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Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 завершилась победой Испании со счетом 1:0. Мендеш был заменен из-за травмы на 56-й минуте после того, как защитник совершил рывок за Ямалем.

"Вот насколько удивителен этот парень. На мой взгляд, это мини-Месси — так я его называю. Он несколько раз заставлял Нуну носиться по флангу своими финтами и дриблингом, а в итоге тот получил травму во время одного из рывков.

Ламин Ямаль никогда не бежит по прямой — он постоянно меняет траекторию с мячом и делает что-то невероятное. За его игрой просто одно удовольствие наблюдать", — сказал Видич.

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