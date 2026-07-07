Месси стал лучшим ассистентом в истории ЧМ, обойдя Марадону — 9 передач

Форвард сборной Аргентины отдал голевой пас на Кристиана Ромеро в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Египтом (2:2, второй тайм).
На счету Месси теперь 9 результативных передач. Он превзошел рекорд соотечественника Диего Марадоны, у которого 8 ассистов.
Трансляция матча Аргентина — Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
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