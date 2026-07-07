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Месси забил в 9 матчах ЧМ подряд. Больше 6 игр не было ни у кого

Лионель Месси продлил голевую серию на чемпионатах мира.

Все новости футбола в МАКС

Форвард сборной Аргентины отличился в игре с Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2).

Ранее он забил Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала, а до этого Иордании (3:1), Австрии (2:0) и Алжиру (3:0) на групповом этапе. На ЧМ-2022 Месси забил Франции (3:3, 4:2 пен.) в финале, Хорватии (3:0) в ½ финала, Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) в ¼ финала и Австралии (2:1) в ⅛ финала.

9 матчей с голами — рекордная серия в истории чемпионатов мира. По шесть раз удалось отличиться французу Жюсту Фонтену в 1958 году и бразильцу Жаирзиньо в 1970 году.