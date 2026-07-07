Месси забил в 9 матчах ЧМ подряд. Больше 6 игр не было ни у кого

Ранее он забил Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала, а до этого Иордании (3:1), Австрии (2:0) и Алжиру (3:0) на групповом этапе. На ЧМ-2022 Месси забил Франции (3:3, 4:2 пен.) в финале, Хорватии (3:0) в ½ финала, Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) в ¼ финала и Австралии (2:1) в ⅛ финала.