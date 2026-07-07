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Месси заплакал после победы над Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026. Аргентина проигрывала 0:2 к 79-й минуте

Лионель Месси заплакал после победы Аргентины над Египтом (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Египет вел 2:0 к 79-й минуте. Кристиан Ромеро с паса Месси сократил отставание, а через 4 минуты Лионель сравнял счет.

На 93-й минуте Энцо Фернандес забил победный гол.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield.