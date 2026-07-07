Месси заплакал после победы над Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026. Аргентина проигрывала 0:2 к 79-й минуте

Египет вел 2:0 к 79-й минуте. Кристиан Ромеро с паса Месси сократил отставание, а через 4 минуты Лионель сравнял счет.
На 93-й минуте Энцо Фернандес забил победный гол.
Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield.
Лионель Месси заплакал после победы Аргентины над Египтом (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.
Египет вел 2:0 к 79-й минуте. Кристиан Ромеро с паса Месси сократил отставание, а через 4 минуты Лионель сравнял счет.
На 93-й минуте Энцо Фернандес забил победный гол.
Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield.