Златан об 1+1 и слезах Месси с Египтом: «Он превратился в зверя, никто не смог его остановить. Он уже выиграл ЧМ, множество трофеев и “Золотых мячей”, но все еще этого хочет»

Вы также можете заметить, насколько он взволнован, сколько это значит для него. Вспомните, он уже выигрывал чемпионат мира, выиграл множество трофеев, «Золотых мячей», все — я могу сидеть здесь и излагать его резюме, которое выглядит великолепно. Но он все еще этого хочет — и это впечатляет", — отметил Ибрагимович.