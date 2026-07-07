Златан об 1+1 и слезах Месси с Египтом: «Он превратился в зверя, никто не смог его остановить. Он уже выиграл ЧМ, множество трофеев и “Золотых мячей”, но все еще этого хочет»

Нападающий забил гол и отдал результативный пас в этом матче, а после игры расплакался.
"Он превратился в зверя, и никто не смог его остановить. Он давил, давил, давил, стал тем игроком, которого я видел, которого мы привыкли видеть и которого видим до сих пор.
Вы также можете заметить, насколько он взволнован, сколько это значит для него. Вспомните, он уже выигрывал чемпионат мира, выиграл множество трофеев, «Золотых мячей», все — я могу сидеть здесь и излагать его резюме, которое выглядит великолепно. Но он все еще этого хочет — и это впечатляет", — отметил Ибрагимович.
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