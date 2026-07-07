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Игроки Аргентины качали Месси после победы над Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026

Футболисты сборной Аргентины качали Лионеля Месси после победы над Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2).

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Источник: Спортс‘’

39-летний форвард сравнял счет в матче на 83-й минуте, перед этим сделав голевую передачу на Кристиана Ромеро.

Победный гол на 93-й минуте забил Энцо Фернандес.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield.