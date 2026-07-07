Тренер Египта Хассан о 2:3: «Мы играли лучше Аргентины, на результат повлияли внешние факторы. Могут влиять коммерческие интересы: “мы не хотим, чтобы Месси вылетел”

На 58-й минуте форвард египтян Мостафа Зико отправил мяч в ворота соперника и отпраздновал гол, сняв футболку. Однако главный арбитр встречи Франсуа Летексье отменил взятие ворот, ознакомившись с повтором эпизода по совету видеоассистентов — ранее Марван Аттиа наступил на ногу Лисандро Мартинесу.
На 67-й минуте Зико снова забил — этот гол был засчитан, счет стал 2:0.
«Мы сегодня играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив, и то, что произошло, было несправедливо, пускай ФИФА и выступает за “фэйр-плей”.
Судья не засчитал гол без видимой причины. Счет мог быть и 3:1, но Аргентина затем сравняла счет. В игру могут вступить коммерческие интересы: «мы не хотим, чтобы Месси вылетел», мы хотим, чтобы чемпион мира остался на турнире.
Я благодарю игроков, они сделали то, о чем от них просили, но часто, даже если мы делаем то, что необходимо, нашу судьбу определяют другие факторы.
Извините, я хотел бы доставить болельщикам еще больше радости, пройдя как можно дальше, но я горжусь всеми игроками: мы показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Я ненавижу проигрывать, но это поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты.
Нам противостояли чемпионы мира, которые, несомненно, выиграли от маркетинговой поддержки, но у нас есть свой собственный стиль, и мы навязывали его всем соперникам с начала этого чемпионата мира.
Я доволен игроками и тем, что они показали, но на результат повлияли внешние факторы. Да, мы допускали ошибки, но самое главное — мы не получили того, что заслуживали в этом матче.
Мои амбиции на этом не заканчиваются, как и амбиции египетского футбола, который играет важнейшую роль для Африки и арабского мира. Сегодня матч для наших соперников был чрезвычайно сложным, и я настаиваю на том, что на результат повлияли другие факторы.
Я поблагодарил всех игроков. Я очень доволен их усилиями, тем более что наша сборная в основном состоит из игроков национальной лиги, в отличие от других сборных, игроки которых выступают в Европе.
Мы надеемся, что справедливость восторжествует. В первом матче против Бельгии по отношению к нам принимались несправедливые решения, и сегодня мы снова стали жертвами фатальных ошибок. Но я говорю нашим болельщикам: гордитесь, у вас есть команда, которая не боится ни одного соперника", — сказал Хассан в эфире beIN Sports.