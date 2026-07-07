Месси о 3:2 с Египтом: «Я счастлив, что Аргентина прошла дальше, учитывая то, как мы это сделали. Это невероятно. При 0:2 было тяжело, но эта команда никогда не сдается»

Нам повезло, что Кристиан [Ромеро] забил не очень поздно, у нас еще оставалось время, и мы перевернули игру еще в основное время. То, что эта команда сделала сегодня, было невероятно. Я очень рад, что люди могут продолжать получать удовольствие [от нашей игры]. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе", — сказал Месси.