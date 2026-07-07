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Месси о 3:2 с Египтом: «Я счастлив, что Аргентина прошла дальше, учитывая то, как мы это сделали. Это невероятно. При 0:2 было тяжело, но эта команда никогда не сдается»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о волевой победе над командой Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2).

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По ходу игры южноамериканская команда уступала со счетом 0:2.

"Честно, я счастлив, что мы прошли дальше, учитывая то, как мы это сделали. При счете 0:2 было тяжело. Было очень здорово отыграться. Нам снова было очень тяжело, но это чемпионат мира. Все матчи похожи. Все проходит на равных. Я очень счастлив.

Это стало облегчением для всех, учитывая, как развивалась игра. Нелегко проигрывать со счетом 0:2… Но, как я всегда говорю, эта команда никогда не сдается и старается до самого конца.

Нам повезло, что Кристиан [Ромеро] забил не очень поздно, у нас еще оставалось время, и мы перевернули игру еще в основное время. То, что эта команда сделала сегодня, было невероятно. Я очень рад, что люди могут продолжать получать удовольствие [от нашей игры]. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе", — сказал Месси.