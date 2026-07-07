Куарежма о Мартинесе: «Чем он гордится? Он ничего не добился с фантастическим поколением Бельгии, ничего не показал с невероятным поколением Португалии. Мы удовлетворимся победой в Лиге наций?»

Он работал в сборной Бельгии с фантастическим поколением и ничего не добился. Он приехал в сборную Португалии с невероятным поколением и тоже ничего не показал. Мы выиграли Лигу наций. Мы что, будем удовлетворены победой в Лиге наций? Для меня этого недостаточно.