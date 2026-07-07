Куарежма о Мартинесе: «Чем он гордится? Он ничего не добился с фантастическим поколением Бельгии, ничего не показал с невероятным поколением Португалии. Мы удовлетворимся победой в Лиге наций?»

Португалия уступила Испании со счетом 0:1 в ⅛ финала ЧМ-2026. После матча Мартинес заявил, что «гордится игрой и тем, что сделали игроки».
"Гордится чем? До сих пор не понимаю, чем он гордится.
Он работал в сборной Бельгии с фантастическим поколением и ничего не добился. Он приехал в сборную Португалии с невероятным поколением и тоже ничего не показал. Мы выиграли Лигу наций. Мы что, будем удовлетворены победой в Лиге наций? Для меня этого недостаточно.
Не будь у нас таланта или качества, все было бы в порядке. Но у тебя грандиозные талант и качество! Чьей ошибкой является нехватка идентичности? Тренера. Я так и не понял, какой тактики он придерживался", — заявил Куарежма.
Куарежма о Мартинесе: «Не видел ни одного выдающегося матча Португалии, он попробовал 50 тактик — ни одна не сработала. Говорили, что это наша лучшая сборная. Лучшая в чем? Что они выиграли?».