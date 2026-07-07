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Салах о 2:3 с Аргентиной: «Предпочту не говорить о судействе, все видели, что произошло. У Египта отменили гол и не назначили пенальти. Мы сыграли хорошо, но такова воля Бога»

Вингер сборной Египта Мохамед Салах остался недоволен судейством в игре с Аргентиной (2:3) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Прежде всего, такова была воля Божья. Такова была судьба этого матча и его результата. Мы провели отличный первый тайм и также хорошо выглядели на протяжении большей части второго. Мы допустили несколько небольших ошибок, а что касается судейства, то я предпочту не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить.

Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил. Тренер поздравил нас с тем, как мы провели турнир. Он хотел, чтобы мы прошли еще дальше, но такова воля Бога. Мы будем строить будущее на основе того, чего добились на этом турнире, и, если Бог даст, впереди нас ждет еще более успешное будущее.

Мы играли против действующих чемпионов мира и понимали, что нас ждет очень тяжелый матч. Мы отлично подготовились к этому сопернику, и это было заметно с первых минут встречи. Но в итоге именно такую судьбу Бог уготовил нам", — сказал Салах.