Салах о 2:3 с Аргентиной: «Предпочту не говорить о судействе, все видели, что произошло. У Египта отменили гол и не назначили пенальти. Мы сыграли хорошо, но такова воля Бога»

Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил. Тренер поздравил нас с тем, как мы провели турнир. Он хотел, чтобы мы прошли еще дальше, но такова воля Бога. Мы будем строить будущее на основе того, чего добились на этом турнире, и, если Бог даст, впереди нас ждет еще более успешное будущее.