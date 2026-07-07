Морган о Месси: «Все еще ? — в промахах с пенальти»

«Все еще ? — в промахах с пенальти» — написал Морган.
Под эмодзи ? подразумевается аббревиатура G.O.A.T — Greatest Of All Time или Величайший на все времена. Само слово Goat с английского переводится как козел.
Британский телеведущий и фанат Криштиану Роналду Пирс Морган пошутил над Лионелем Месси после незабитого им пенальти в матче с Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2).
«Все еще ? — в промахах с пенальти» — написал Морган.
Под эмодзи ? подразумевается аббревиатура G.O.A.T — Greatest Of All Time или Величайший на все времена. Само слово Goat с английского переводится как козел.