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Морган о Месси: «Все еще ? — в промахах с пенальти»

Британский телеведущий и фанат Криштиану Роналду Пирс Морган пошутил над Лионелем Месси после незабитого им пенальти в матче с Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2).

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Источник: Спортс‘’

«Все еще ? — в промахах с пенальти» — написал Морган.

Под эмодзи ? подразумевается аббревиатура G.O.A.T — Greatest Of All Time или Величайший на все времена. Само слово Goat с английского переводится как козел.