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Прокуратура Парижа начала расследование слов парагвайского сенатора Амарильи о Мбаппе

Во Франции начали расследование по факту высказываний сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе.

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Источник: Спортс‘’

Политик ранее на фоне матча Парагвая и Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».

Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование после жалобы Федерации футбола Франции (FFF). Она имеет право на проведение проверки, так как потерпевшим является гражданин Франции.

В прокуратуре отметили, что «замечания, предположительно, были сделаны в связи с фактическим или предполагаемым происхождением, этнической принадлежностью, национальностью, расой или религией жертвы». Обвиняемым в этих правонарушениях может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 45 000 евро.