Прокуратура Парижа начала расследование слов парагвайского сенатора Амарильи о Мбаппе

В прокуратуре отметили, что «замечания, предположительно, были сделаны в связи с фактическим или предполагаемым происхождением, этнической принадлежностью, национальностью, расой или религией жертвы». Обвиняемым в этих правонарушениях может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 45 000 евро.