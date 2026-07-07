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«Дай Карпину “Зенит” — стал бы чемпионом уже в первом круге. Удивлен, что у него не получилось в “Динамо”. Песьяков о тренере

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков удивлен, что Валерий Карпин не добился успеха во главе «Динамо».

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Тренер возглавлял команду в первой части сезона-2025/26.

— Был ли ты удивлен, что у Карпина не получилось в «Динамо»? Почему, на твой взгляд, так произошло?

— Да, если честно, я был очень удивлен. Предполагал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Я не раз говорил: дай Георгиевичу «Зенит» — стал бы чемпионом уже в первом круге.

Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не был внутри, не сильно спрашивал у ребят — все равно это будет мнение одного человека. Поэтому я очень удивлен и даже разочарован, но не Георгичем, а результатом. Не видя всего, что происходит внутри, сложно сказать. Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ, — сказал Песьяков.

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