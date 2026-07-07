«Дай Карпину “Зенит” — стал бы чемпионом уже в первом круге. Удивлен, что у него не получилось в “Динамо”. Песьяков о тренере

Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не был внутри, не сильно спрашивал у ребят — все равно это будет мнение одного человека. Поэтому я очень удивлен и даже разочарован, но не Георгичем, а результатом. Не видя всего, что происходит внутри, сложно сказать. Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ, — сказал Песьяков.